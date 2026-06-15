Лекарства от ожирения повышают уровень тестостерона и фертильность у мужчин

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Британские медики обнаружили, что прием лираглутида, семаглутида и прочих лекарств от ожирения способствует росту уровня тестостерона и повышает фертильность у мужчин с лишним весом. Об этом сообщила пресс-служба Общества эндокринологов (ES), крупной международной ассоциации эндокринологов.
«Мы выяснили, что борьба с избыточным весом и связанным с ними нарушениями метаболизма позволяет восстановить нормальный уровень тестостерона и тем самым избежать развития бесплодия. Это еще раз показывает, что улучшение метаболического здоровья не только позволяет избавиться от лишнего веса, но и достичь других улушчений в работе организма», — заявила научный сотрудник Уорикского медицинского колледжа Пратибха Натеш, чьи слова приводит пресс-служба ES.
Медики пришли к такому выводу в рамках исследования, в ходе которого ученые всесторонне изучили то, как прием современных лекарств от ожирения, в том числе семаглутида, лираглутида или тирзепатида, влияет на здоровье и работу половых органов мужчин. Для этого ученые объединили и проанализировали результаты пяти крупных клинических испытаний, в рамках которых медики изучали действие этих средств на организм мужчин в возрасте от 18 до 65 лет.
В рамках этих исследований их организаторы не только отслеживали влияние данных средств на метаболизм и массу тела добровольцев, но и замеряли уровень холестерина и гормонов в их крови, в том числе и тестостерона, а также отслеживали перемены в состоянии их половых органов и жизнеспособности половых клеток. Опираясь на эти данные, британские исследователи изучили то, как прием семаглутида, лираглутида или тирзепатида на протяжении 16−24 недель влиял на фертильность мужчин с лишним весом.
Проведенный ими анализ показал, что прием этих средств часто приводил к стабилизации или повышению уровня тестостерона и связанных с ним гормонов, а также повышал жизнеспособность половых клеток значительно более эффективным образом, чем это происходит при приеме лекарств на базе тестостерона. Это говорит в пользу того, что улучшение метаболизма, связанное с приемом лекарств от ожирения, не только снижает вес мужчин, но и улучшает работу их половых органов, подытожили исследователи.
О лекарствах от ожирения.
Лираглутид, семаглутид, тирзепатид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса. Данные препараты часто помогают пациентам избавиться от лишнего веса, однако в некоторых случаях они также ведут и к развитию серьезных побочных эффектов, связанных с работой мозга, кровеносной системы и других органов тела.