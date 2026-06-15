Лекарства от ожирения повышают уровень тестостерона и фертильность у мужчин

Лираглутид, семаглутид, тирзепатид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса. Данные препараты часто помогают пациентам избавиться от лишнего веса, однако в некоторых случаях они также ведут и к развитию серьезных побочных эффектов, связанных с работой мозга, кровеносной системы и других органов тела.