ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и нашла нарушения в 65

Нарушения выявлены в 65 регионах, где нашли 801 тарифное решение, принятое с нарушениями при передаче государственного имущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов. В результате компании, получившие это имущество, не вкладывались в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества услуг ЖКХ. Ведомство предписало устранить нарушения до 1 января 2027 года.