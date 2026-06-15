Дочь Татьяны Плетневой собирает средства на похороны актрисы

Российская актриса Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни. Ее 28-летняя дочь Алена призналась, что нуждается в поддержке, поэтому открыла сбор средств на похороны артистки.
Также в СМИ появились сообщения о том, что знаменитость была прописана в Санкт-Петербурге, поэтому московские клиники якобы отказывали ей в помощи. По словам девушки, информация о проблемах матери с пропиской не совсем точная.
— На ее странице мы выложили пост о том, что открыт сбор. Нужна финансовая помощь. По поводу прописки… Там была немножко другая ситуация, но я пока что не хочу публично о ней говорить. В данный момент решаются все бюрократические вопросы, поэтому сегодня-завтра, скорее всего, будет точно известна дата похорон. Я в порядке, ну насколько возможно, — цитирует Алену StarHit.
15 июня режиссер Марат Никитин сообщил, что Татьяна Плетнева скончалась. Причиной смерти артистки стало онкологическое заболевание — она ушла из жизни, находясь на лечении в больнице. Актриса снялась в более чем в 500 картинах, а также примерно в 50 клипах артистов. Ее можно увидеть в таких проектах, как «Кухня», «Реальные пацаны», «Улицы разбитых фонарей», «Филатов», «След», «Счастливы вместе», «Интерны» и других.