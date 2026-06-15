Дочь Татьяны Плетневой собирает средства на похороны актрисы

— На ее странице мы выложили пост о том, что открыт сбор. Нужна финансовая помощь. По поводу прописки… Там была немножко другая ситуация, но я пока что не хочу публично о ней говорить. В данный момент решаются все бюрократические вопросы, поэтому сегодня-завтра, скорее всего, будет точно известна дата похорон. Я в порядке, ну насколько возможно, — цитирует Алену StarHit.