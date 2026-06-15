Лукашенко: Конфликт на Украине может завершиться уже в этом году

Конфликт между Россией и Украиной может завершиться уже в этом году. С таким заявлением в понедельник, 15 июня, выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
— Это очень возможно… и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году, — сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* призвал к немедленному прекращению конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Киев должен «воспользоваться нынешней возможностью» для завершения конфликта, добавив, что это потребует «огромных усилий».
1 июня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов** заявил, что глава государства поручил завершить боевые действия до наступления следующей зимы. Причем, по его словам, сейчас уже существуют определенные предпосылки для этого.
Сам Порошенко* до этого уже говорил, что Украина никогда не была так близка к миру, как в мае 2026 года.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов на проведение прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ради завершения конфликта между Москвой и Киевом.
*Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
**Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.