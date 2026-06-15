Лукашенко: Конфликт на Украине может завершиться уже в этом году

— Это очень возможно… и это зависит от воли нескольких человек. Если такая воля и желание есть, эти войны могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году, — сказал Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English.