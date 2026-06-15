16 июня в Ростовской области ожидается дождь

По прогнозам метеорологических сервисов на вторник, 16 июня 2026 года, погода в Ростовской области ожидается тёплой, но с высокой вероятностью осадков. Днём воздух прогреется до +23…+27°C, а в ночные часы температура опустится до +16…+18°C. Ожидается облачность, вероятность выпадения осадков оценивается в 87%, местами по региону прогнозируются дожди.