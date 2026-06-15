Спасти и возродить: московские строители стали одними из первых, кто принялся восстанавливать Мариуполь

— Очень было жалко город и людей, которые где-то сидели и разводили костры, потому что им негде жить и нечего есть. Когда мы ехали в первый день по Мариуполю, то видели обгоревшие трамваи, обвисшие провода, брошенные исковерканные машины. Это все как будто кадры страшного кино. Но это не фильм, это жизнь, — вспоминает поездку в 2022-м волонтер Андрей Сполитак, уроженец Донецка, ныне житель Москвы. — Многие местные жители долгие месяцы пребывали в шоке. Но постепенно выходили из оцепенения. Кстати, дети быстрее, чем взрослые.