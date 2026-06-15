Спасти и возродить: московские строители стали одними из первых, кто принялся восстанавливать Мариуполь

Восстановление городов, пострадавших во время военных действий, — одна из важных задач, которые стоят сегодня перед всей страной. Один из таких городов — Мариуполь. Сегодня здесь активно идет строительство, восстанавливается инфраструктура. Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе рабочей поездки в регион, прошедшей в конце мая, город стал более ухоженным, но многое еще нужно сделать. Какую работу ведут в Мариуполе федеральные власти и в чем поддерживает город столица, выясняла «Вечерняя Москва».
Мариуполь — город грандиозного строительства. Жилье возводят рекордными темпами, восстанавливают и всю необходимую инфраструктуру. Активно идет ремонт пострадавших многоэтажек.
— Специалисты «Единого заказчика» продолжают реализацию масштабной программы восстановления фасадов поврежденных многоквартирных домов. К настоящему времени строителями уже полностью восстановлено и обновлено свыше тысячи фасадов. Активные работы одновременно ведутся во всех районах приморского города, — заявили в пресс-службе «Единого заказчика».
— Один из городов, который динамично развивается и не перестает меняться на глазах, — Мариуполь, — подчеркнул вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. — Его восстановление стало важной задачей для Стройкомплекса РФ, и эта работа продолжается.
Среди недавно сданных объектов — детский садик «Радуга» для 130 ребятишек.
— В спортзале даже оборудовали шахматное напольное полотно, в дальнейшем есть планы по сотрудничеству с шахматным клубом, — добавил вице-премьер РФ.
Другой пример, который привел Марат Хуснуллин: новое здание для 28-й пожарно-спасательной части МЧС. Старое во время боев за освобождение города было разрушено.
— Сейчас спасатели получили в свое распоряжение новое, оборудованное спецтехникой и всем необходимым для круглосуточного несения службы и оперативного реагирования, — сказал он.
Параллельно заново обустраиваются городские кварталы. Парки, скверы, детские и спортивные площадки — все это призвано вернуть городу его прежний облик и создать комфортную среду для жителей.
— Возрождение Мариуполя — это не только восстановление разрушенного, но и создание новых возможностей. Город, расположенный на берегу Азовского моря, обладает значительным потенциалом для развития, — считает депутат Мосгордумы Александр Лиханов.
Время испытаний.
Но так было не всегда. И о стройке не думали, решался главный вопрос — как выжить. Многие жители Мариуполя вспоминают, как весной 2022 года провели долгие недели в подвалах без электричества, воды и тепла. Приходилось непросто.
— Для нас убежищем стали подвалы домов, — рассказала москвичка Юлия (имя изменено по просьбе собеседницы. — «ВМ»), которая привезла сына Ярослава в гости к бабушке в Мариуполь на зимние каникулы. — Было громко, страшно, мы вынужденно меняли места своего пребывания, перебегая из одного подвала в другой. Пока удавалось коротко пересечь местность, видели разруху кругом. Как-то в нас попали осколки сраженного дрона — у сына обгорела спина. Даже спустя четыре года шрамы видны.
Спустя два месяца семье из Москвы, приехавшей проведать родных, удалось выбраться. Эвакуировали наши.
— Их прихода ждали все: от мала до велика, — добавляет собеседница «Вечерней Москвы», — как и открытия гуманитарного коридора, по которому можно было бы выбраться. Мы выживали из последних сил: ни воды, ни еды, ни лекарств. Только страх и ожидание: когда наши победят.
Таких историй много. Как и свидетельств бесчинств украинских боевиков, разрушивших город….
— Очень было жалко город и людей, которые где-то сидели и разводили костры, потому что им негде жить и нечего есть. Когда мы ехали в первый день по Мариуполю, то видели обгоревшие трамваи, обвисшие провода, брошенные исковерканные машины. Это все как будто кадры страшного кино. Но это не фильм, это жизнь, — вспоминает поездку в 2022-м волонтер Андрей Сполитак, уроженец Донецка, ныне житель Москвы. — Многие местные жители долгие месяцы пребывали в шоке. Но постепенно выходили из оцепенения. Кстати, дети быстрее, чем взрослые.
Доброволец тогда предположил: «У детей психика более гибкая, и они быстрее эмоционально возвращаются в мирную жизнь».
— Во время этой поездки я привез им канцтовары и предложил нарисовать мелками на асфальте то, как они видят Мариуполь в будущем. И дети рисовали светлые дома, цветочки, солнышко, Азовское море, — вспоминает Андрей.
После руин.
Мариуполь для многих стал городом-символом, восставшим из руин благодаря мужеству жителей и поддержке России. Депутаты, волонтеры и неравнодушные пишут новую страницу его истории. Так, Александр Лиханов активно поддерживает Мариуполь, доставляя гуманитарные грузы и участвуя в восстановлении мемориала рабочим «Азовстали». Этот памятник хранит имена героев Великой Отечественной войны. Он был серьезно поврежден в ходе боевых действий, но благодаря совместным усилиям вновь стал воплощением памяти о подвиге народа.
— Сегодня город восстанавливается: строятся новые дома, возвращается транспорт, реконструированы театр и филармония, жители приводят в порядок парки. Восстановление Мариуполя объединило всю страну. Главное — это люди, которые пережили трудности и возвращаются домой. Каждый восстановленный дом — это шаг к миру, — отметил Александр Лиханов.
Его коллеги, ставшие волонтерами, с 2022 года помогали доставлять в осажденный город тонны медикаментов, продуктов и инструментов. К примеру, братья Николай и Андрей Артеменко с 2022 года отправлялись сюда в гуманитарные поездки.
— Героизм военных, добровольцев и жителей, а также поддержка страны спасли Мариуполь от уничтожения, — подчеркнул депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатинский Затон Станислав Горбунов. — Благодаря гуманитарным поездкам и передаче медикаментов люди не теряли надежды.
Мариуполь, переживший разрушения и страдания, демонстрирует удивительную способность к возрождению. Одними из первых, кто ступил на эту землю с миссией восстановления, были волонтеры, проектировщики, архитекторы, рабочие, коммунальщики и строители. Их труд стал символом возвращения к мирной жизни и залогом будущего процветания.
— Донбасс и Новороссия смогли начать свой новый путь развития именно благодаря объединению всего нашего народа: в их восстановлении участвуют 82 региона-шефа, десятки тысяч строителей создают новую инфраструктуру для жизни наших граждан, — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Проложить дороги.
Разбитые дороги, которые когда-то были свидетелями трагических событий, сегодня вновь обретают ровное покрытие. Это необходимое восстановление связей, создание условий для нормальной жизни.
— Это было первым делом — восстановить дороги, — говорит директор по развитию бизнеса компании — специализированного застройщика Артем Мартынов. — По бездорожью нельзя было везти продукты, стройматериалы, лекарства и другие важные для жизни города и его жителей грузы. Поэтому дорожники стали одними из первых, кто вышел на работы.
По словам Мартынова, вместе с дорожниками бок о бок трудились саперы. Объем разминирования впечатлял — счет шел на сотни, а порой и на тысячи обезвреженных объектов. Только после пол ной проверки можно было приступать к началу прокладки дорог, созданию искусственных сооружений, обустройству парковок и остановок.
— Благодаря обновленным дорогам изменился и сам облик Мариуполя, при этом сохранились его уникальность и индивидуальность. Комфорт и повышение мобильности отмечают большинство жителей приморского города, — рассказали в «Автодоре».
Восстанавливать инфраструктуру в Мариуполе приехало множество специалистов из Московского региона. Общая беда и необходимость возрождения города собрали неравнодушных из разных регионов.
Большие планы.
Сейчас Минстрой предоставляет стройплощадки и под проекты бизнес-класса. В новые дома переедут те, кто потерял свои жилища. Каждый новый кирпич, каждая новая стена — это символ возвращения города и его жителей к стабильности и безопасности.
Начинали работать в спартанских, порой тяжелейших условиях. Генеральный директор компании — специализированного застройщика Наталья Мартынова отметила: первые жилые комплексы бизнес-класса уже находятся в высокой степени готовности.
— В новых регионах России остро стоит вопрос восполнения жилого фонда, — отмечает она.
Один из жилых комплексов готовится к сдаче. Другие три дома будут достроены в конце года. И уже сегодня особенно заметен интерес к недвижимости — квартиры активно покупают.
— При этом 40 процентов сделок приходится на жителей Московского региона, — подчеркивает Наталья Мартынова. — Сегодня Мариуполь вновь становится инвестиционно привлекательным, и россияне задумываются о том, чтобы иметь квартиру на берегу моря, — поясняет она.
Параллельно с жильем активно обустраиваются городские кварталы. Парки, скверы, детские и спортплощадки — все это призвано вернуть городу его прежний облик и создать комфортную среду для жителей.
После возрождения Мариуполь обещает стать одним из самых привлекательных городов. И не только для своих жителей, но и для людей, которые ищут новые перспективы и хотят внести свой вклад в развитие города. Сюда готовы приезжать рабочие и топ-менеджеры, промышленники и офисные служащие, а им как раз нужно жилье. Только за прошлый год «Единый заказчик» построил в Мариуполе уже 48 многоквартирных домов. Эстафету подхватили и девелоперы. Развитие получает и столь необходимая социальная инфраструктура. А Марат Хуснуллин подчеркнул, что восстановление промышленности, развитие портовой инфраструктуры и туризма открывают новые горизонты для экономического роста Мариуполя.
— Еще в 2022 году мы говорили о том, что Мариуполь обязательно будет восстановлен, что у детей будут современные школы, сильные педагогические коллективы. У всех жителей — нормальная мирная жизнь. Сегодня это становится реальностью. Город стремится стать не только местом для жизни, но и центром деловой активности, — говорит в свою очередь Герой Российской Федерации, депутат Госдумы Дмитрий Саблин.
Четыре года — значительный срок, но для города, пережившего столько невзгод, это лишь начало пути. Мариуполь возрождается, и каждый, кто причастен к этому процессу, вносит вклад в его новую, светлую историю. Город, который был символом тяжелых испытаний, сегодня становится символом надежды на лучшую, мирную жизнь.
Для него уже разработан Генплан, а специалисты смотрят на 20 лет вперед.
— Город развивают с расчетом на десятилетия вперед. Уже сейчас обсуждается превращение Мариуполя в один из крупнейших туристических центров Азовского побережья. Генплан предусматривает миллионы квадратных метров нового жилья, десятки школ и детских садов, современные общественные пространства, новые производства и мощную транспортную инфраструктуру. Мы видим рождение нового русского юга, — заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
Население города уже достигло нескольких сотен тысяч человек, что является показателем доверия мариупольцев.
В ТЕМУ.
Постиндустриальный кластер, который планируется создать на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, объединит промышленную и туристическую направленности. «Азовсталь» — крупный металлургический комбинат в Мариуполе на берегу моря. Он начал работать в 1933 году. В феврале 2022 года предприятие законсервировали из-за начала СВО. 20 мая 2022 года официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию завода, на котором оставались заблокированными остатки группировки ВСУ в Мариуполе. Кроме того, инвестор восстановления металлургического комбината приступил к реализации проекта.
ЦИФРА.
55 метров составит высота стелы освободителям Мариуполя ДНР. Ее детали отливают в том числе в Москве.