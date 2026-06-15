Главные новости за 15 июня. Ростов-на-Дону и область

Заболеваемость эхинококкозом в Ростовской области выросла почти в два раза — в 2025 году зафиксировано 15 случаев против семи годом ранее. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Больше всего заражений выявили в Ростове-на-Дону — восемь случаев. По одному случаю зарегистрировали в Волгодонском, Миллеровском, Мясниковском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Батайске и Новошахтинске.