Патрушев: В российские порты заходят суда, на днищах которых прикреплены мины

В российские порты постоянно заходят суда, на днищах которых прикреплены мины. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил помощник президента РФ и председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
— Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо, — сказал Патрушев.
Он отметил, что у российской стороны есть подозрения относительно установки этих мин в европейских государствах. Патрушев пояснил, что такие действия являются частью активной и сложной стратегии Запада, который якобы пытается предотвратить угрозу со стороны российского флота.
Патрушев подчеркнул важность обеспечения своевременного рассредоточения и боевой готовности флота, а также способности противостоять различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии, передает «Российская газета».
В марте Патрушев сообщил, что Россия рассматривает возможность конвоирования гражданских судов кораблями военно-морского флота в случае возникновения новых угроз со стороны европейских стран.