Патрушев: В российские порты заходят суда, на днищах которых прикреплены мины

— Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо, — сказал Патрушев.