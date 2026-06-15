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Атмосфера средневековой сказки: фоторепортаж с гала-концерта фестиваля «Кантата» в Калининграде

Сегодня в стенах старинного замка Тапиау состоялся заключительный гала-концерт VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Вечер объединил выдающиеся произведения русской классики и неповторимую атмосферу одного из самых красивых исторических мест Калининградской области.

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Сегодня в стенах старинного замка Тапиау состоялся заключительный гала-концерт VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата». Вечер объединил выдающиеся произведения русской классики и неповторимую атмосферу одного из самых красивых исторических мест Калининградской области.

С наступлением сумерек древние стены замка окутала таинственная голубоватая подсветка. Свет мягко переливался по каменной кладке, подчеркивая архитектурные детали и создавая ощущение, будто зрители перенеслись на несколько столетий назад. Необычный световой антураж придал концерту особую глубину и превратил Тапиау в настоящую декорацию для большого музыкального события.

Перед гостями выступил Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Ивана Никифорчина. В программе прозвучали Девятая симфония Дмитрия Шостаковича и знаменитая оркестровая пьеса Георгия Свиридова «Время, вперед!».

Финальный вечер фестиваля собрал ценителей классической музыки и стал ярким завершением «Кантаты», объединив величие музыки, историю и неповторимую атмосферу старинного замка.

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