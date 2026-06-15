Атмосфера средневековой сказки: фоторепортаж с гала-концерта фестиваля «Кантата» в Калининграде

С наступлением сумерек древние стены замка окутала таинственная голубоватая подсветка. Свет мягко переливался по каменной кладке, подчеркивая архитектурные детали и создавая ощущение, будто зрители перенеслись на несколько столетий назад. Необычный световой антураж придал концерту особую глубину и превратил Тапиау в настоящую декорацию для большого музыкального события.