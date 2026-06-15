В Петербурге пройдет фестиваль о здоровье сердца

В рамках фестиваля состоятся лекции и открытые дискуссии с участием ведущих кардиологов, популяризаторов науки и доказательной медицины о здоровье сердечно-сосудистой системы.
Не конференция в белых халатах, а открытый диалог с врачами доказательной медицины — живой и понятный, отмечают организаторы.
На площадке будет работать и стенд бесплатной диагностики, рассчитанный на 500 посетителей в день. Запись не потребуется: гости смогут проверить показатели и начать свой путь к построению личного регулярного чекапа организма.
В дни мероприятия, вход на которое будет свободным, также запланирована интерактивная выставка о работе сердца. На ней можно будет увидеть в микроскопе строение тканей сосудов и многое другое. А в зоне виртуальной реальности — совершить путешествие по организму человека и побывать в гибридной операционной. Юных посетителей будут ждать занятия от Музея здоровья. Серию фестивалей продолжат осенью, среди будущих тем — здоровье костей, полезное питание и правильный сон.