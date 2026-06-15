В Петербурге пройдет фестиваль о здоровье сердца

В дни мероприятия, вход на которое будет свободным, также запланирована интерактивная выставка о работе сердца. На ней можно будет увидеть в микроскопе строение тканей сосудов и многое другое. А в зоне виртуальной реальности — совершить путешествие по организму человека и побывать в гибридной операционной. Юных посетителей будут ждать занятия от Музея здоровья. Серию фестивалей продолжат осенью, среди будущих тем — здоровье костей, полезное питание и правильный сон.