Донской вуз в десятый раз подряд вошел в престижный рейтинг

Оценка деятельности учебных заведений строилась на базе 20 различных критериев, которые разделили на четыре основные группы. Среди них качество преподавания и научно-исследовательская деятельность, на долю которых приходится по 40% веса оценки, а также международная работа и финансовая устойчивость, составляющие по 10%.