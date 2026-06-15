«Самый избиваемый журналист Британии» Кук умер после непродолжительной болезни

83-летний Кук проработал в тележурналистике более полувека и заслужил репутацию бескомпромиссного разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. На протяжении карьеры он не раз сталкивался с правонарушителями лицом к лицу, и во время интервью его часто избивали. Журналиста признавали «самым избиваемым журналистом Британии» — он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и рёбра, а 12 раз он терял сознание от побоев.