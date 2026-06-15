«Самый избиваемый журналист Британии» Кук умер после непродолжительной болезни

Родные погибшего отметили, что помимо блестящей, отмеченной наградами карьеры в журналистике, Роджер был прежде всего любимым мужем и отцом, и всем его будет очень не хватать.
83-летний Кук проработал в тележурналистике более полувека и заслужил репутацию бескомпромиссного разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. На протяжении карьеры он не раз сталкивался с правонарушителями лицом к лицу, и во время интервью его часто избивали. Журналиста признавали «самым избиваемым журналистом Британии» — он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и рёбра, а 12 раз он терял сознание от побоев.
«Новаторский подход Роджера Кука к журналистским расследованиям сделал его одной из самых надёжных и уважаемых фигур в сфере вещания. В своей новостной программе “Репортаж Кука” Роджер неустанно работал над разоблачением уголовных правонарушений и несправедливости, помогая вносить важные и долговременные изменения в законодательство», — заявили в телекомпании ITV.
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