Daily Star: «Самый избиваемый журналист Британии» Роджер Кук умер в 83 года

Кук более 50 лет работал в тележурналистике и заслужил репутацию разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. Он не раз сталкивался с правонарушителями лицом к лицу, и во время интервью его часто избивали. Его признавали «самым избиваемым журналистом Британии». Он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и ребра, а также 12 раз били до потери сознания.