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Daily Star: «Самый избиваемый журналист Британии» Роджер Кук умер в 83 года

Легендарный британский телеведущий и ветеран журналистских расследований Роджер Кук скончался после короткой болезни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета Daily Star со ссылкой на семью покойного. Телеведущий умер 13 июня.

Легендарный британский телеведущий и ветеран журналистских расследований Роджер Кук скончался после короткой болезни в возрасте 83 лет. Об этом сообщила газета Daily Star со ссылкой на семью покойного. Телеведущий умер 13 июня.

Кук более 50 лет работал в тележурналистике и заслужил репутацию разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. Он не раз сталкивался с правонарушителями лицом к лицу, и во время интервью его часто избивали. Его признавали «самым избиваемым журналистом Британии». Он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и ребра, а также 12 раз били до потери сознания.

Представители телекомпании ITV отметили, что Кук был одной из самых авторитетных фигур в британской журналистике. Они добавили, что новаторский подход Роджера Кука к журналистским расследованиям сделал его одной из самых надежных и уважаемых фигур в сфере вещания. В своей программе «Репортаж Кука» он неустанно работал над разоблачением уголовных правонарушений и несправедливости и не раз поспособствовал важным и долговременным изменениям в законодательстве, говорится в материале.