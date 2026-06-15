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Алла Пугачева восхитила украинскую эмигрантку на Кипре

Певица Алла Пугачева восхитила эмигрантку с Украины на Кипре. Артистка не отказала поклоннице в совместном фото, чем привела девушку в восторг. Об этом рассказала украинка на своей странице в социальных сетях.

Певица Алла Пугачева восхитила эмигрантку с Украины на Кипре. Артистка не отказала поклоннице в совместном фото, чем привела девушку в восторг. Об этом рассказала украинка на своей странице в социальных сетях.

— Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни, — объяснила девушка, поделившись снимком.

Поклонники регулярно встречают исполнительницу во время прогулок. В этот раз знаменитость вышла на улицу в белом платье в горох.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном приезде Пугачевой 15 апреля, приуроченном к ее дню рождения. Представитель певицы Елена Чупракова опровергла эти данные, заявив, что в апреле визит не планируется.

В свою очередь продюсер Сергей Дворцов отметил, что исполнительница отложила поездку после утечки информации. По его словам, артистка рассчитывала приехать в Россию инкогнито и не привлекать внимания к своему визиту.

В апреле из-за давления общественников в столице отменили ежегодный фестиваль поклонников Аллы Пугачевой «Пугачевская весна». За отмену мероприятия ранее выступал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.