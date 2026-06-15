«Отстреливалась холостыми»: Бабушка-отшельница Агафья Лыкова уже месяц отбивается от голодного медведя

81-летняя отшельница Агафья Лыкова уже месяц борется с голодным медведем на заимке в Хакасии. Зимой и весной она оставалась одна, её помощница уехала, а инспекторы заповедника не могли прийти на помощь. Весна была холодной и дождливой, что осложнило посадку огорода, пишет «КП-Красноярск».
«С медведем вот горе! Целый месяц тут борьба с им шла. Отстреливалась холостыми», — рассказала отшельница.
Медведь появился весной и стал преследовать Агафью, пугая её и мешая хозяйству. Отшельницу снабжают петардами, но они не помогают, а медведь становится всё смелее. У Агафьи есть двустволка, но она боится стрелять из-за того, что находится на территории заповедника.
В конце мая приехал дьякон Георгий Данилов из Орска и помощник Михаил. Они надеются вместе отпугнуть медведя. Этим летом планируется ремонт кордона заповедника, но строители не приехали из-за закончившегося бензина.
Ранее KP.RU сообщил, как живет одна из самых знаменитых и таинственных отшельниц России.