«Отстреливалась холостыми»: Бабушка-отшельница Агафья Лыкова уже месяц отбивается от голодного медведя

Медведь появился весной и стал преследовать Агафью, пугая её и мешая хозяйству. Отшельницу снабжают петардами, но они не помогают, а медведь становится всё смелее. У Агафьи есть двустволка, но она боится стрелять из-за того, что находится на территории заповедника.