Новости Калининграда: криминальные «банкиры», разрушенный депозитарий и топливный рост

В Калининграде после снежной зимы оказался разрушен Депозитарий Фонда капремонта для хранения ценных архитектурных деталей со зданий, признанных аварийными или подлежащими сносу. «В здании на ул. Суворова зимой 2025−2026 года обвалилась крыша — по всей видимости, из-за снегопада. Затем рухнули и стены, — рассказал один из собеседников “Нового Калининграда”. — Уже несколько месяцев сотрудники Фонда не могут к нему подобраться — территория, на которой располагалось здание, им не принадлежит, въезд туда ограничен». Кроме того, у ФКР нет средств на то, чтобы заняться расчисткой территории и поиском сохранившихся деталей.