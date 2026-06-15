Новости Калининграда: криминальные «банкиры», разрушенный депозитарий и топливный рост

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за понедельник, 15 июня.
СК: в Калининградской области будут судить десять человек по делу об обналичивании 555 млн.
В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, с 2017 по 2021 год фигуранты в составе ОПГ для проведения незаконных финансовых операций использовали около ста подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых были открыты несколько сотен банковских счетов.
СМИ: спрыгнувшего с поезда Адлер — Калининград россиянина могут экстрадировать в Литву.
Россиянину, который в 2025 году спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград на территории Литвы, грозит экстрадиция в балтийскую республику. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на французские СМИ. По данным издания, 4 февраля 2026 года Франция повторно получила запрос о передаче молодого человека литовским властям и согласилась рассмотреть его.
Источники: Депозитарий для ценных архитектурных деталей ФКР полностью разрушен.
В Калининграде после снежной зимы оказался разрушен Депозитарий Фонда капремонта для хранения ценных архитектурных деталей со зданий, признанных аварийными или подлежащими сносу. «В здании на ул. Суворова зимой 2025−2026 года обвалилась крыша — по всей видимости, из-за снегопада. Затем рухнули и стены, — рассказал один из собеседников “Нового Калининграда”. — Уже несколько месяцев сотрудники Фонда не могут к нему подобраться — территория, на которой располагалось здание, им не принадлежит, въезд туда ограничен». Кроме того, у ФКР нет средств на то, чтобы заняться расчисткой территории и поиском сохранившихся деталей.
Минприроды: загрязнение Гагаринского ручья идет через канал под промзоной.
Загрязнение Гагаринского ручья в Калининграде происходит через бесхозяйный канал МПО-0−7−3А-1, проходящий под территорией промышленной зоны в районе улиц Туруханской и 4-й Большой Окружной. Об этом говорится в ответе регионального министерства природных ресурсов и экологии на запрос «Нового Калининграда». В ведомстве также сообщили, что сбросы загрязненных стоков носят залповый характер и происходят в ночное время.
От дождей и холода к долгожданному теплу: прогноз погоды в Калининграде на неделю.
В ближайшие дни погода на территории региона не будет соответствовать середине июня. Циклоническая система продолжит «кружить» над Балтикой, закачивая холодный и влажный воздух из северных широт, сохранятся периодические ливни. Вторая половина недели благодаря изменениям атмосферной циркуляции (выходу гребня антициклона к центральной и восточной Европе) должна «реабилитироваться» и продемонстрировать переход от весенне-осеннего к летнему характеру погоды. Об этом сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».
АИ-95 подорожал на 5 рублей: как изменились цены на АЗС Калининграда за две недели.
В воскресенье, 14 июня, «Новый Калининград» провел очередной мониторинг стоимости топлива в городе. По сравнению с началом месяца цены на большинстве АЗС вновь выросли. Наиболее заметный скачок зафиксирован на заправке «Идель», где бензин АИ-95 подорожал сразу на 5 рублей за литр. Во время мониторинга также было отмечено отсутствие бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС «Р&Н».
«Кислородный насос»: ученые выяснили, что освежает Балтику между североморскими затоками.
Специалисты Атлантического отделения ИО РАН сообщили, что в мае 2026 года в ходе 65-го рейса научного судна «Академик Борис Петров» ученым удалось провести измерения температуры и солености Балтийского моря непосредственно до и после достаточно сильного шторма. Получение новых данных о вертикальном распределении температуры воды и параметрах течений в российском секторе Юго-Восточной Балтики (на склоне Гданьской впадины), как уточнили «Новому Калининграду» в Институте океанологии им. П. П. Ширшова РАН, стало возможно благодаря автономной донной станции, установленной ещё в начале декабря в предыдущем рейсе. Станция эта оснащена «гирляндой» из 20 термодатчиков (термокосой), установленных на различных горизонтах, закреплённой на буйрепе, а также инклинометрами для измерения течений.
«Самостоятельно ты с этой бедой не справишься»: о чём говорят бывшие наркоманы.
В редакцию «Нового Калининграда» обратились представители регионального отделения всемирного некоммерческого сообщества «Анонимные Наркоманы». Они попросили рассказать об их работе, чтобы помочь тем, кто хочет расстаться с пагубной привычкой. Есть ли шанс выйти из замкнутого круга и начать новую жизнь? На эти очень непростые вопросы корреспондент «Нового Калининграда» попытался найти ответы в беседе с двумя членами сообщества.
Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда».