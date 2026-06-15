Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 192

Число умерших в Демократической Республике Конго (ДР) от лихорадки Эбола увеличилось до 192. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило Министерство здравоохранения страны в социальной сети Х.

Число умерших в Демократической Республике Конго (ДР) от лихорадки Эбола увеличилось до 192. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило Министерство здравоохранения страны в социальной сети Х.

По информации ведомства, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой составляет 808. В больницах и медицинских изоляторах находятся 363 человека. Уровень смертности на данный момент составляет 23,8 процента.

Издание Financial Times писало, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, так как международное финансирование в сфере здравоохранения стремительно сокращается, а доверие общества к науке становится все более нестабильным.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. ВОЗ уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в ДР Конго и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».