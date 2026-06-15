Число умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 192

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. ВОЗ уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в ДР Конго и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».