Число умерших от Эболы в ДР Конго увеличилось до 192

Число умерших в Демократической Республике Конго (ДР) от лихорадки Эбола увеличилось до 192. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщило Министерство здравоохранения страны в социальной сети Х.
По информации ведомства, количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания Эболой составляет 808. В больницах и медицинских изоляторах находятся 363 человека. Уровень смертности на данный момент составляет 23,8 процента.
Издание Financial Times писало, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии, так как международное финансирование в сфере здравоохранения стремительно сокращается, а доверие общества к науке становится все более нестабильным.
В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. ВОЗ уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в ДР Конго и Уганде. В организации уточнили, что речь идет об эпидемии. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».