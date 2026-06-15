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Минобороны РФ расширило список противопоказаний для службы по контракту

Министерство обороны РФ обновило перечень медицинских противопоказаний для службы по контракту. Новый приказ вступил в силу 15 июня 2026 года.

Министерство обороны РФ обновило перечень медицинских противопоказаний для службы по контракту. Новый приказ вступил в силу 15 июня 2026 года.

Согласно документу, к службе не будут допускаться граждане с шестью типами психических расстройств, а именно: органическими кататоническими и бредовыми (шизофреноподобными) расстройствами, шизофренией, хроническим бредом, фобиями, умственной отсталостью.

Также в списке указаны расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Проект приказа был представлен ведомством в марте 2026 года. В предыдущей версии перечня использовалась общая формулировка «Психические расстройства и расстройства поведения». Изменения в Минобороны объяснили стремлением не допускать на контрактную службу граждан с психическими расстройствами и предотвращением «суицидальных инцидентов» в вооруженных силах.

Министр обороны России Андрей Белоусов 30 января подписал приказ, который расширяет список заболеваний, при наличии которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут подписать контракт в условиях мобилизации, военного положения и военного времени. Количество заболеваний в списке увеличилось с 26 до 35.

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