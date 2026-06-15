Минобороны РФ расширило список противопоказаний для службы по контракту

Министр обороны России Андрей Белоусов 30 января подписал приказ, который расширяет список заболеваний, при наличии которых лица, ограниченно годные к военной службе, не могут подписать контракт в условиях мобилизации, военного положения и военного времени. Количество заболеваний в списке увеличилось с 26 до 35.