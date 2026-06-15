Российским фигуристам вернули национальный флаг на сайте ISU

В базе ISU национальные флаги добавили фигуристкам-юниоркам Виктории Стрельцовой, Екатерине Корчажниковой и Анне Докукиной. Триколоры также появились у других фигуристов, в том числе у Камилы Валиевой, Софьи Акатьевой, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.