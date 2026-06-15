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Российским фигуристам вернули национальный флаг на сайте ISU

В персональных карточках спортсменок из РФ в базе Международного союза конькобежцев появились флаги России.

Источник: Аргументы и факты

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) в персональных карточках российских фигуристок появились флаги страны.

В базе ISU национальные флаги добавили фигуристкам-юниоркам Виктории Стрельцовой, Екатерине Корчажниковой и Анне Докукиной. Триколоры также появились у других фигуристов, в том числе у Камилы Валиевой, Софьи Акатьевой, Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

Отметим, 10−12 июня в испанском Тенерифе прошла выборная конференция ISU, однако о каких-либо решениях о будущем российских атлетов пока объявлено не было.

Напомним, российские фигуристы не выступают на международных соревнованиях с 2022 года. ISU в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Ранее сообщалось, что одиночницы Камила Валиева и Александра Трусова были включены в резервный состав сборной России по фигурному катанию.