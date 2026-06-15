Армения проведет совместные военные учения с США, Францией и Грецией

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Армении совершат ошибку, если в своих действиях будут ориентироваться только на помощь и поддержку Запада. По его словам, это приведет к осложнению ситуации внутри республики и создаст дополнительные барьеры в экономическом развитии страны.