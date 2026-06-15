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Армения проведет совместные военные учения с США, Францией и Грецией

Совместные маневры Eagle Partner-2026 пройдут на территории Армении с 17 по 25 июня.

Источник: Комсомольская правда

Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории совместные военные учения Eagle Partner-2026 с участием США, Франции и Греции. Об этом сообщили 15 июня, в понедельник, в Минобороны республики.

В маневрах примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 человек), Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса (58 участников), вооруженных сил Франции (24 человека) и Греции (11 человек).

Как уточнили в армянском оборонном ведомстве, целю данных учений является повышение уровня совместимости подразделений — участников международных миротворческих миссий, а также обмен передовым опытом в области управления и тактической связи.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Армении совершат ошибку, если в своих действиях будут ориентироваться только на помощь и поддержку Запада. По его словам, это приведет к осложнению ситуации внутри республики и создаст дополнительные барьеры в экономическом развитии страны.

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