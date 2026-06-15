Дуров выступил против запрета соцсетей для детей младше 16 лет в Великобритании

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выступил против инициативы британских властей о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет. Соответствующий пост в понедельник, 15 июня, появился в его Telegram-канале.
Он отметил, что такой запрет не обеспечит защиту подростков, а, наоборот, может привести к тому, что они начнут использовать VPN и обращаться к более опасному нелегальному контенту.
— Мы уже видели это раньше. Когда российское правительство запретило Telegram, 95 процентов российских подростков продолжали его использовать. Они просто перешли на VPN. То же самое произошло в Иране, — написал Дуров.
Кроме того, он подчеркнул, что у родителей уже имеются средства контроля, например ограничение экранного времени, родительский контроль или полный отказ от смартфона для ребенка. По его мнению, требование подтверждать возраст с помощью документов, сканирования лица или банковской карты может не только не защитить детей, но и привести к идентификации пользователей.
— Тысячи людей в Великобритании уже арестовывают за политические посты каждый год. Действительно ли речь идет о защите детей — или о выявлении большего количества людей для ареста? — резюмировал Дуров в публикации.
Ранее Дуров также выступил с обвинениями в адрес Франции. По его словам, власти страны занимаются незаконным сбором персональных данных, нарушают секретность электронных коммуникаций и обрабатывают персональную информацию без должной защиты. На фоне обвинений от Парижа в адрес американского миллиардера Илона Маска и его социальной сети Х Дуров заявил, что Франция сама делает то, в чем обвиняет предпринимателя.