Дуров выступил против запрета соцсетей для детей младше 16 лет в Великобритании

Кроме того, он подчеркнул, что у родителей уже имеются средства контроля, например ограничение экранного времени, родительский контроль или полный отказ от смартфона для ребенка. По его мнению, требование подтверждать возраст с помощью документов, сканирования лица или банковской карты может не только не защитить детей, но и привести к идентификации пользователей.