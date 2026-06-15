Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября разрешение на оплату российского газа через любые банки РФ. Соответствующий документ в понедельник, 15 июня, появился на портале официального опубликования правовых актов.
Ранее этот срок истекал 1 июля.
Иностранные покупатели теперь смогут производить расчеты за газ не только через «Газпромбанк», но и через другие российские банки. Соответствующий указ президента начинает действовать с сегодняшнего дня.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюза «пришлось» отказаться от российского газа «за одну ночь». Она также признала, что «рост цен на топливо болезнен» для граждан Европы.
Вместе с тем глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза могут в полной мере насладиться успехом своей русофобской программы без нефти и газа.
При этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр по итогам переговоров с коллегой из Польши Дональдом Туском заявил, что Венгрия, как и любое другое государство Европейского союза, обладает суверенным правом самостоятельно принимать решения о закупке энергоресурсов.