Форвард сборной Испании Оярсабаль установил антирекорд ЧМ в игре с Кабо-Верде

Этот курьёзный антирекорд был зафиксирован в одном из матчей турнира, который проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая два с половиной года назад в финале переиграла Францию (основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2).