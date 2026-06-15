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Форвард сборной Испании Оярсабаль установил антирекорд ЧМ в игре с Кабо-Верде

На групповом этапе мирового первенства в Атланте произошёл необычный эпизод. В матче между сборными Испании и Кабо-Верде на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» нападающий испанцев Микель Оярсабаль стал первым футболистом в истории чемпионатов мира, который ни разу не коснулся мяча в течение первых тридцати минут встречи. Счёт на табло к этому моменту оставался нулевым.

Источник: Life.ru

Этот курьёзный антирекорд был зафиксирован в одном из матчей турнира, который проходит с 11 июня по 19 июля сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая два с половиной года назад в финале переиграла Францию (основное время завершилось со счётом 3:3, а в серии пенальти аргентинцы оказались точнее — 4:2).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси выйдет в стартовом составе сборной Аргентины на первый матч группового этапа чемпионата мира-2026 против Алжира, несмотря на недавнюю мышечную травму. Сейчас Месси пребывает в отличной физической форме и полностью готов к игре. Встреча состоится 16 июня в американском Канзас-Сити.

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