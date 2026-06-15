Потапова отказалась от объятий с Александровой из-за болезни

Александрова выиграла стартовый сет со счетом 6:1, после чего Потапова решила не продолжать борьбу и снялась с матча. В момент традиционного рукопожатия у сетки россиянка попыталась обнять соперницу, однако представительница Австрии уклонилась от этого жеста, дав понять, что готова лишь к короткому рукопожатию.