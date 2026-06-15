Потапова отказалась от объятий с Александровой из-за болезни

Австрийская теннисистка Анастасия Потапова отказалась обнимать россиянку Екатерину Александрову после поединка первого круга турнира WTA-500 в Берлине из-за болезни. Об этом сообщили в «КП-спорт».
По информации издания, 26-я ракетка мира плохо себя чувствовала и не хотела заразить вирусом соперницу.
Александрова выиграла стартовый сет со счетом 6:1, после чего Потапова решила не продолжать борьбу и снялась с матча. В момент традиционного рукопожатия у сетки россиянка попыталась обнять соперницу, однако представительница Австрии уклонилась от этого жеста, дав понять, что готова лишь к короткому рукопожатию.
В декабре прошлого года Анастасия Потапова сообщила, что сменила российское спортивное гражданство на австрийское.
Теннисистка Мирра Андреева 6 июня победила спортсменку из Польши Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Встреча завершилась со счетом 6:3/6:2 в пользу российской спортсменки. Теннисист Даниил Медведев поздравил соотечественницу с победой. Спортсмен назвал игру Андреевой «загляденьем».