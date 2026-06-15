Режиссер «По щучьему велению» назвал губительной роль посредников в кино

По словам режиссера, любой контроль ощущается «веревкой на шее»: «Это очень неприятно. Или когда спускают какие-то черные списки на актеров. Ты отснял актера, и тебе говорят: “Вы знаете, а его снимать нельзя”. В 2024 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не знает о создании так называемых черных списков, в которые попадают артисты из-за их негативных слов о военной операции на Украине или политической позиции.