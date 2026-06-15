Режиссер «По щучьему велению» назвал губительной роль посредников в кино

Авторы и художники должны общаться с аудиторией напрямую, без посредников, уверен режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский. Об этом он заявил в эфире Радио РБК.
«Коммуникация авторов, художников в широком смысле с аудиторией — желательно, чтобы не было никаких посредников. И больше того, эти посредники всегда губительны. Это очень большая проблема», — сказал он.
Александр Войтинский — российский кинорежиссер, продюсер, композитор, основатель группы «Звери», сооснователь группы «Тату». В 2009 году выступил режиссером и креативным продюсером первого фильма франшизы «Елки». В 2023 году снял фильм-сказку «По щучьему велению», который собрал 2 млрд руб. в отечественном прокате менее чем за месяц.
Для разговора со зрителем не нужно «выходить за темы политические, острые», поскольку кино — это «жанр общения, который не предполагает, в принципе, выхода за острые темы», отметил Войтинский.
По словам режиссера, любой контроль ощущается «веревкой на шее»: «Это очень неприятно. Или когда спускают какие-то черные списки на актеров. Ты отснял актера, и тебе говорят: “Вы знаете, а его снимать нельзя”. В 2024 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не знает о создании так называемых черных списков, в которые попадают артисты из-за их негативных слов о военной операции на Украине или политической позиции.
Говоря о прокатных удостоверениях, Войтинский назвал критерии их выдачи «гаданием на кофейной гуще», отметив, что продюсеры и прокатчики действуют «наугад»: «Наверное, нельзя», или «Ну, это точно нельзя», или «Можно, но лучше не рисковать».
В июле 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности». Закон вступил в силу с 1 марта 2026 года.
14 июня кинорежиссер Александр Сокуров опубликовал открытое письмо к председателю правления Союза кинематографистов России Никите Михалкову, в котором призвал того поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. В тексте говорилось, что в последние годы Сокуров и его коллеги сталкиваются с «систематическими цензурными запретами, которые исключают возможность продолжения профессионального развития». Михалков предложил переадресовать письмо тем, кто «действительно государством руководит», выразив надежду, «что его [Сокурова] озабоченность услышат и ему ответят».
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