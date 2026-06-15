Анита Цой получила более 40 млн рублей выручки от бизнеса за год

Напомним, ранее Life.ru писал о том, что Анита Цой вышла на международный рынок с брендом «Цойкины рецепты», наладив поставки маринованной продукции в Китай. По словам артистки, китайские потребители высоко оценили соленые огурцы, помидоры и заправку для борща, адаптировав его под свои вкусовые предпочтения, добавляя рис и кимчи. Цой также отметила успех своего органического кимчи и выразила уверенность в дальнейшем росте спроса на её продукцию в Китае.