Умер создатель советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Владимир Кузьмин родился во Владивостоке в октябре 1953 года, но большую часть жизни провел в Екатеринбурге. Он разработал «Поливокс» на Качканарском радиозаводе «Форманта», где позже занимался созданием промышленных массовых электронных музыкальных инструментов с 1982 по 1990 год. Дизайном синтезатора по образцу советских военных радиостанций занималась его жена Олимпиада Кузьмина. «Поливокс» стал очень популярен за рубежом.