Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

120 педагогов Татарстана пройдут курсы по ИИ в Казани

В Казани началось обучение педагогов колледжей республики, которые освоят методику ведения кружков по созданию отраслевых ИИ-агентов — цифровых помощников для решения задач предприятий, сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

Источник: ИА Татар-информ

Обучение открылось на базе Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС). К занятиям приступили 120 педагогов из 70 образовательных организаций Татарстана, 100 из них в этом году стали победителями конкурса на выплату «Педагог — руководитель кружка по искусственному интеллекту».

Заместитель министра цифрового развития РТ Альберт Яковлев обратился к преподавателям с приветственным словом. Он отметил, что Татарстан — первый регион России, разработавший собственную программу развития ИИ, и подчеркнул, что за каждым успехом выпускника стоит труд наставника. Благодаря педагогам, по его словам, удастся воспитать новое поколение ИИ-специалистов.

Обучение началось с практических занятий: участники разбились на четыре группы и на реальных примерах разобрали генерацию изображений, презентаций и схем с помощью ИИ, архитектуру ИИ-агентов, обзор конструкторов Yandex AI Studio, OpenClaw, Hermes AI, а также проектирование отраслевых ИИ-агентов.

Далее педагоги продолжат обучение дистанционно, а с 29 июня по 1 июля вновь соберутся в МЦК-КТИТС для заключительных занятий и итоговой аттестации. Повышение квалификации — часть республиканской программы развития искусственного интеллекта на 2026−2030 годы, включающей четыре направления: кадры, инфраструктуру, отраслевые ИИ-проекты и науку.

В 100 школах республики для учеников 5−8 классов откроются ИИ-кружки, а выпускники вузов смогут пройти обучение за границей и работать на предприятиях Татарстана по грантовой программе «Алгарыш в сфере искусственного интеллекта».