120 педагогов Татарстана пройдут курсы по ИИ в Казани

Обучение открылось на базе Международного центра компетенций — Казанского техникума информационных технологий и связи (МЦК-КТИТС). К занятиям приступили 120 педагогов из 70 образовательных организаций Татарстана, 100 из них в этом году стали победителями конкурса на выплату «Педагог — руководитель кружка по искусственному интеллекту».