Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция намерена вернуть Вильнюсу россиянина, который в Литве выпрыгнул из поезда Адлер — Калининград

За год Даниил Мухаметов успел попросить политическое убежище в двух странах ЕС.

Источник: Клопс.ru

Франция намерена вернуть в Литву россиянина, который 17 июня спрыгнул из поезда Адлер — Калининград, когда состав двигался по территории прибалтийской республики. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на французские СМИ.

Судьба 21-летнего Даниила Мухаметова решится 17 июня в Страсбуре, в административном судьбе которого будет слушаться дело нелегала. Французские власти ещё в феврале попросили Вильнюс забрать молодого человека, на что в Литве ответили согласием.

Литовская полиция и спецслужбы полтора месяца искали перебежчика, который затем объявился в Финляндии, а спустя ещё какое-то время «всплыл» в Париже. В обеих странах молодой человек просил убежище, однако в Париже ему отказали, сославшись на правило, согласно которому подавать соответствующее заявление нужно в Литве как в первой стране въезда в ЕС.

После проишествия в июне 2025 года в Литве усилили контроль за калининградским транзитом и регулярно проводят учения по предотвращению подобных случаев.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше