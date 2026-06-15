Франция намерена вернуть Вильнюсу россиянина, который в Литве выпрыгнул из поезда Адлер — Калининград

Литовская полиция и спецслужбы полтора месяца искали перебежчика, который затем объявился в Финляндии, а спустя ещё какое-то время «всплыл» в Париже. В обеих странах молодой человек просил убежище, однако в Париже ему отказали, сославшись на правило, согласно которому подавать соответствующее заявление нужно в Литве как в первой стране въезда в ЕС.