В Москве открылся российский этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Церемония открытия первого, российского этапа 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК прошла во Всероссийском государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), передает корреспондент ТАСС. Смотр в 2026 году посвящен 120-летию со дня рождения режиссера и педагога Сергея Герасимова, в честь которого назван институт.
«От лица Президентского фонда культурных инициатив и от себя лично рад приветствовать вас на этом знаковом для всего мирового кинематографа событии. Фестиваль ВГИК — это не просто конкурс студенческих работ. Это — уникальная площадка, где рождается будущее кино. Это — место встречи талантов, смелых идей и новых форм, которые завтра определят лицо индустрии. Для нас большая честь поддерживать проекты, которые дают молодым режиссерам, сценаристам, операторам возможность заявить о себе, получить бесценный опыт и найти единомышленников», — говорилось в обращении генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова, которое со сцены зачитали ведущие церемонии.
В 2026 году фестиваль пройдет в обновленном формате: в качестве эксперимента его первый этап перенесен на июнь. «В этом году возникла еще одна новая идея — показывать на российском этапе только работы дипломников. В этом есть своя логика, потому что многие дипломники, к сожалению, не доходили до показов на фестивале. В рамках смотра будут также проведены спецпоказы фильмов студентов второго, третьего и четвертого курсов, которые прошли тщательный отбор педагогов, мастеров и заведующих кафедр», — рассказал со сцены о других изменениях генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.
Жюри российского этапа возглавил режиссер и сценарист Александр Велединский, который со сцены отметил, что ждет от участников фильмов, которые заставят членов жюри удивиться. «Профессионализм очень важен, как и талант, который дается Богом. Когда это совмещается, получается искусство, чудо», — сказал он. В состав жюри также вошли режиссер Алексей Нужный, художник-постановщик Эдуард Галкин, главный редактор АНО «Институт развития интернета» Татьяна Матвеева, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, главный редактор издания CinemaPlex Рифат Фазлыев, программный директор ряда российских киносмотров Александр Соломонов, руководитель направления анимации компании «Вольгафильм» Ольга Печий, оператор-постановщик Елена Иванова, звукорежиссер кино Полина Волынкина, режиссер и мультипликатор Дмитрий Куприянов, а также теле- и радиоведущий Александр Белоногов.
Итоги первого этапа будут подведены 26 июня. Победителей определят в номинациях «Гран-при», за лучшую режиссерскую, актерскую, операторскую, сценарную, звуковую и художественную работу, а также в ряде других категорий. Лучшие фильмы, отобранные по итогам российского этапа, будут представлены на втором, международном этапе фестиваля, который традиционно пройдет в ноябре. Основные мероприятия состоятся на площадках ВГИКа и в кинотеатрах Москвы. Кроме того, студенческие работы покажут более чем на 150 площадках в различных регионах России.
О фестивале.
Смотр проходит с 1961 года. Его главная цель — признание и поощрение молодых талантов современного кино, оценка перспектив развития отечественного и мирового кинематографа. Его победителями и лауреатами становились, в частности, Андрей Кончаловский, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков и Сергей Соловьев.
Фестиваль организован Всероссийским государственным университетом кинематографии имени С. А. Герасимова, кинокомпанией «Эстафета», продюсерским центром «ВГИК-Дебют» и творческой студией «Стелла» при поддержке Министерства культуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС — генеральный информационный партнер.