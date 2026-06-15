В Москве открылся российский этап 46-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

В 2026 году фестиваль пройдет в обновленном формате: в качестве эксперимента его первый этап перенесен на июнь. «В этом году возникла еще одна новая идея — показывать на российском этапе только работы дипломников. В этом есть своя логика, потому что многие дипломники, к сожалению, не доходили до показов на фестивале. В рамках смотра будут также проведены спецпоказы фильмов студентов второго, третьего и четвертого курсов, которые прошли тщательный отбор педагогов, мастеров и заведующих кафедр», — рассказал со сцены о других изменениях генеральный продюсер фестиваля Федор Попов.