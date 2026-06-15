Science: работающие на удаленке сотрудники чаще обращаются к психологам

Сотрудники, работающие на удаленном формате, значительно чаще обращаются к психологам, выяснили американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Science.
Ученые из Гарвардского университета и Университета Виргинии проанализировали данные полумиллиона сотрудников различных компаний США в период с 2011 по 2024 год, выбросив из статистики период с 2020 по 2021 год, когда из-за ковида многие были вынужденно переведены в режим самоизоляции.
В результате оказалось, что работающие на удаленке сотрудники проводят без «человеческого» общения значительную часть времени, некоторые из них не видят собеседников целыми днями. Кроме того, они намного чаще обращаются к психологам и получают рецепты на антидепрессанты и лекарства от тревожности, чем их коллеги, которые ходят в офис.
Ранее врач-онколог, хирург Глеб Хребтов рассказал, что рак кишечника все чаще диагностируют у людей в возрасте 40−48 лет, главным фактором риска стал сидячий образ жизни, который стал нормой в эпоху цифровых технологий.