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Science: работающие на удаленке сотрудники чаще обращаются к психологам

У «удаленщиков» часто диагностируют депрессии и тревожные расстройства, заявили ученые.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники, работающие на удаленном формате, значительно чаще обращаются к психологам, выяснили американские ученые, исследование которых опубликовано в журнале Science.

Ученые из Гарвардского университета и Университета Виргинии проанализировали данные полумиллиона сотрудников различных компаний США в период с 2011 по 2024 год, выбросив из статистики период с 2020 по 2021 год, когда из-за ковида многие были вынужденно переведены в режим самоизоляции.

В результате оказалось, что работающие на удаленке сотрудники проводят без «человеческого» общения значительную часть времени, некоторые из них не видят собеседников целыми днями. Кроме того, они намного чаще обращаются к психологам и получают рецепты на антидепрессанты и лекарства от тревожности, чем их коллеги, которые ходят в офис.

Ранее врач-онколог, хирург Глеб Хребтов рассказал, что рак кишечника все чаще диагностируют у людей в возрасте 40−48 лет, главным фактором риска стал сидячий образ жизни, который стал нормой в эпоху цифровых технологий.

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