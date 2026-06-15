Science: работающие на удаленке сотрудники чаще обращаются к психологам

В результате оказалось, что работающие на удаленке сотрудники проводят без «человеческого» общения значительную часть времени, некоторые из них не видят собеседников целыми днями. Кроме того, они намного чаще обращаются к психологам и получают рецепты на антидепрессанты и лекарства от тревожности, чем их коллеги, которые ходят в офис.