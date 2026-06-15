Пенсионерка на скутере въехала в велогонку в Германии

Пожилая женщина выехала на специализированном скутере для маломобильных людей на трассу во время юниорской велогонки Saarland Trofeo, несколько спортсменов из-за этого упали. Об этом сообщили в Mundo Deportivo.
Гонка, входящая в календарь Кубка наций UCI, проходила между Сааром (Германия) и французским департаментом Мозель и завершилась 14 июня.
Массовый завал произошел на заключительном этапе в Германии. Первым в скутер врезался голландец Пауль Врисман, после него упали еще несколько гонщиков. Никто из участников не получил серьезных травм, пишет издание.
Ранее австралийский велогонщик Джей Вайн стал победителем финального этапа гонки Tour Down Under, несмотря на столкновение с кенгуру во время заезда. Инцидент произошел прямо на трассе. Животное внезапно выбежало на дорогу и врезалось в спортсмена, после чего быстро покинуло трассу. После падения Вайн сменил велосипед и вернулся в гонку.
В прошлом году в Португалии произошла необычная ситуация на велогонке: практически все участники на финишной прямой проехали нужный поворот.