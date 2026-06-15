Пенсионерка на скутере въехала в велогонку в Германии

Ранее австралийский велогонщик Джей Вайн стал победителем финального этапа гонки Tour Down Under, несмотря на столкновение с кенгуру во время заезда. Инцидент произошел прямо на трассе. Животное внезапно выбежало на дорогу и врезалось в спортсмена, после чего быстро покинуло трассу. После падения Вайн сменил велосипед и вернулся в гонку.