В России применят модель Сириуса для подготовки нового поколения педагогов

Шмелева добавила, что в Сириусе научились выявлять педагогов, который сумеет увидеть и раскрыть потенциал ребенка. «Теперь вместе с коллегами из Министерства просвещения и ведущих педагогических вузов мы должны научиться системно готовить будущие кадры. Следующим шагом станет разработка полноценной системной программы на несколько лет вперед на основе опыта Сириуса», — сказала она.