В России применят модель Сириуса для подготовки нового поколения педагогов

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. Модель обучения и развития талантов среди молодежи федеральной территории Сириус войдет в основу общего стандарта подготовки педагогических кадров в России, сообщили в пресс-службе федеральной территории Сириус.
Опыт Сириуса и педагогических вузов обсудили 15 июня на семинаре-совещании «Вопросы стратегического сотрудничества Министерства просвещения Российской Федерации, Образовательного Фонда “Талант и успех” и ведущих педагогических университетов России», который прошел в Сириусе. В семинаре приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, председатель Совета федеральной территории Сириус, руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, представители образовательных организаций и администрации федеральной территории, ректоры ведущих педагогических вузов страны.
Как отметил Кравцов, целью стоит научить педагогов работать с талантами, заметить их и раскрыть. В России накоплен обширный опыт в этой сфере, в том числе в педвузах страны.
«Многое в области поддержки и развития талантливых ребят уже сделано: организация школьных олимпиад, подготовка команд и организация международных предметных интеллектуальных состязаний, развитие и сопровождение сети региональных центров по модели Сириуса, создание реестра детей, проявивших выдающиеся способности, реализация мероприятий комплексного плана естественно-научного образования. Этот опыт необходимо осмыслить, трансформировать и взять за основу для новых шагов в развитии талантов России», — отметил Кравцов в ходе пленарного заседания.
Участники заседания предложили разработать и запустить образовательные программы подготовки учителей и педагогов высшей школы на базе научно-технологического университета «Сириус» и Национального кампуса технологического лидерства и развития критических технологий в Санкт-Петербурге. Также важным направлением сотрудничества станет организация междисциплинарных научных исследований образовательных экосистем, в которых созданы условия для раскрытия способностей и профессионального самоопределения детей.
Шмелева добавила, что в Сириусе научились выявлять педагогов, который сумеет увидеть и раскрыть потенциал ребенка. «Теперь вместе с коллегами из Министерства просвещения и ведущих педагогических вузов мы должны научиться системно готовить будущие кадры. Следующим шагом станет разработка полноценной системной программы на несколько лет вперед на основе опыта Сириуса», — сказала она.