Бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился после взлета в Калифорнии

Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress Военно-воздушных сил США разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в Калифорнии. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщил сам аэродром.
— B-52 Stratofortress ВВС США потерпел крушение вскоре после взлета на аэродроме Эдвардс в 11.20 (21.20 мск — прим. «ВМ»). Экипажи экстренных служб немедленно прибыли на место, — говорится на странице базы в социальной сети Х.
О причинах аварии и состоянии экипажа не сообщается.
B-52H Stratofortress — это американский многоцелевой стратегический бомбардировщик, который может подниматься на высоту до 15 тысяч метров и способен нести ядерное вооружение.
В тот же день российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился возле города Свирск под Иркутском. Как сообщили Telegram-каналы, предварительной причиной крушения стал отказ двигателей. Очевидцы сообщили, что члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах.
Позже в Министерстве обороны РФ сообщили, что экипаж воздушного судна успел катапультироваться во время крушения. Сейчас летчикам ничего не угрожает.