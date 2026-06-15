Бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США разбился после взлета в Калифорнии

В тот же день российский бомбардировщик Ту-22М3 разбился возле города Свирск под Иркутском. Как сообщили Telegram-каналы, предварительной причиной крушения стал отказ двигателей. Очевидцы сообщили, что члены экипажа выпрыгнули из воздушного судна на парашютах.