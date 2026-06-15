CNN: нефтяной резерв США упал до минимума за 42 года

В результате объем запасов снизился до 340,3 млн баррелей, что оказалось ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Как отмечает телеканал, в последний раз стратегический резерв содержал меньше нефти в июле 1983 года, когда администрация президента Рональда Рейгана только формировала эти запасы.