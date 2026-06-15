Экстремальный туризм: как выбрать маршрут и не попасть к «серым» гидам

Эксперты связывают интерес к таким поездкам с соцсетями, усталостью от рутины и желанием переключиться. По словам певицы и телеведущей Юлианны Карауловой, для нее активный отдых — это способ перезагрузиться и получить впечатления, которые не дает обычная поездка к морю. Скалолаз Алексей Савкин говорит, что в скалолазание можно прийти почти с нуля: «Это максимально добрый и открытый для входа спорт». А фридайвер Алексей Молчанов считает, что фридайвинг для большинства не про экстрим, а про расслабление, дыхание и управление нервной системой.