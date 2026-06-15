Экстремальный туризм: как выбрать маршрут и не попасть к «серым» гидам

• [00:05] Рост интереса к экстриму и влияние соцсетей.
• [05:13] «Черные райдеры» и опасный спрос на неконтролируемый риск.
• [08:23] Цены на сплавы и походы, роль логистики в бюджете.
• [13:07] Бум скалолазания и низкий порог входа для новичков.
• [18:45] Переход со скалодромов на скалы и страхи новичков.
• [23:49] Фридайвинг как антипод экстрима и его аудитория.
• [27:08] Как проверить туроператора и обеспечить безопасность тура.
• [35:39] Советы тем, кто выбирает себе экстремальное увлечение.
Спрос на экстремальный и активный отдых в России растет быстрее, чем внутренний туризм в целом. Туристы выбирают сплавы, горные походы, мототуры, скалолазание, дайвинг, фридайвинг и яхтинг. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна, людям все чаще нужна не просто красивая картинка, а новое ощущение и элемент риска. «Многие популярные или хайповые локации убирают весь элемент риска, а люди как раз хотят идти рисковать», — отметил он.
Эксперты связывают интерес к таким поездкам с соцсетями, усталостью от рутины и желанием переключиться. По словам певицы и телеведущей Юлианны Карауловой, для нее активный отдых — это способ перезагрузиться и получить впечатления, которые не дает обычная поездка к морю. Скалолаз Алексей Савкин говорит, что в скалолазание можно прийти почти с нуля: «Это максимально добрый и открытый для входа спорт». А фридайвер Алексей Молчанов считает, что фридайвинг для большинства не про экстрим, а про расслабление, дыхание и управление нервной системой.
Главный риск такого отдыха — не сам адреналин, а плохая организация. Мурадян советует проверять туроператора в реестре, не переводить деньги на карту, требовать документы, инструктажи, страховку и подтверждение безопасности снаряжения. «Помните, что за красивой картинкой, как правило, труд», — резюмировал он.