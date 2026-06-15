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Швеция и Финляндия призвали ЕС ужесточить правила выдачи виз гражданам России

Финны и шведы обиделись, что россияне пользуются пляжами Европы.

Источник: Комсомольская правда

15 июня финский министр иностранных дел Элина Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предложили еще сильнее ужесточить правила выдачи шенгенских виз россиянам. Обоснование — пляжи Европы. Валтонен буквально обиделась на то, что россияне по-прежнему отдыхают на европейских пляжах, и теперь пытается лишить денег еще и морские курорты.

«Приближается летний сезон — тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Мы не можем позволить российским туристам наслаждаться свободами и развлечениями европейской жизни», — заявила она в соцсети X.

Валтонен сообщила, что предложения по ужесточению визового режима для туристов направлены в Еврокомиссию и касаются предстоящего отпускного периода. Обсуждение проходит на уровне профильных ведомств ЕС, но конкретные механизмы пока не разглашаются.

Ранее KP.RU сообщил, что Финляндия своими руками обрушила собственную экономику, закрыв границу с Россией, за счет чего буквально жили все ее приграничные регионы.

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