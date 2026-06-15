Впервые паломнический маршрут по Волгограду включен в федеральный сервис

Впервые один из туристических маршрутов региона, связанных с православной культурой, включен в федеральный сервис, сообщает администрация Волгоградской области.
Программа поездки «Святыни Волго-Донской земли» в качестве паломнического маршрута представлена на портале «Путешествуем.РФ». В программу входит посещение сразу нескольких святынь региона — храма Иоанна Предтечи, кафедрального собора Александра Невского и храма Всех Святых на Мамаевом кургане, а также Усть‑Медведицкого Спасо‑Преображенского женского монастыря в Серафимовичском районе, Каменно‑Бродского Свято‑Троицкого мужского монастыря и Гусевского женского монастыря Ахтырской иконы Божией Матери в Ольховском районе. Все, кто отправиться в поездку по этому маршруту могут просить благословения в храмах и приложиться к чудотворным иконам. Кроме того, маршрут выстроен так, чтобы путешественники могли познакомиться не только с православной культуре и ее становлении на волгоградской земле, но и с историей региона.
Кроме паломнического маршрута на портале «Путешествуем.РФ» представлены еще три региональных автомаршрута — «Дорогами легендарной земли», «Серферы волжских степей» и «По пути к неизведанному». Они пролегают по достопримечательностям и знаковым местам Волжского, Камышина, Дубовского, Жирновского и Калачевского районов, а также города-героя.
А в начале июня представители Волгоградской области подписали соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с тремя регионами России и одной областью Республики Беларусь.