Впервые паломнический маршрут по Волгограду включен в федеральный сервис

Программа поездки «Святыни Волго-Донской земли» в качестве паломнического маршрута представлена на портале «Путешествуем.РФ». В программу входит посещение сразу нескольких святынь региона — храма Иоанна Предтечи, кафедрального собора Александра Невского и храма Всех Святых на Мамаевом кургане, а также Усть‑Медведицкого Спасо‑Преображенского женского монастыря в Серафимовичском районе, Каменно‑Бродского Свято‑Троицкого мужского монастыря и Гусевского женского монастыря Ахтырской иконы Божией Матери в Ольховском районе. Все, кто отправиться в поездку по этому маршруту могут просить благословения в храмах и приложиться к чудотворным иконам. Кроме того, маршрут выстроен так, чтобы путешественники могли познакомиться не только с православной культуре и ее становлении на волгоградской земле, но и с историей региона.