Аллерголог Москаева предупредила о микробах в автомобильном кондиционере

В автомобильных кондиционерах могут накапливаться вещества, которые могут вызывать аллергию: микроскопические частицы плесневых грибов и пылевых клещей, а также пыльцы растений. Об этом предупредила аллерголог-иммунолог Елена Москаева.
По ее словам, опасность заключается в том, что все эти вещества поднимаются в воздух, когда кондиционер включают.
— По данным документов EAACI по аллергенам грибов, чаще всего на испарителе и фильтрах обнаруживаются Cladosporium, Alternaria, Aspergillus, Penicillium, — сказала специалист.
Чтобы избежать накопления аллергенов в кондиционере, следует обращать внимание на запах, который появляется после включения системы. Также насторожить водителей должен слабый поток воздуха и то, что стекла стали быстрее запотевать даже при включенной вентиляции, передают «Известия».
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