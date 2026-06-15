Аллерголог Москаева предупредила о микробах в автомобильном кондиционере

Ранее Роскачество обнаружило опасные канцерогены в автомобильных шинах китайского производства. Исследование затронуло десять моделей шин по ключевому показателю ГОСТа — процентному содержанию «водородов области залива». Норма, которая гарантирует безопасность, составляет не более 0,25 процента, однако в ряде шин этот показатель существенно превысил норму. Могут ли шины быть опасными, насколько это вредно и кто получает ущерб — человек или природа, «Вечерней Москве» рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.