Книги Пелевина, Харари и Бакмана промаркируют по закону о пропаганде наркотиков

С 1 марта 2026 года в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. Под запрет не подпадают произведения литературы и искусства, если «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке.