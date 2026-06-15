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Очевидец рассказала, как спасли пострадавшего при атаке БПЛА в Туле ребенка

Сосед вытащил его из-под обломков разрушенного дома.

ТУЛА, 15 июня. /ТАСС/. Ребенка, пострадавшего при атаке беспилотника ВСУ в Туле, спас из-под обломков разрушенного дома сосед. Об этом рассказала очевидец событий.

«Они бы так не нашли, если бы ребенок не заплакал, сосед извлек из-под обломков», — рассказала женщина в видеокомментарии, распространенном пресс-службой правительства Тульской области.

Ранее губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что ночью 15 июня атаке беспилотников подвергся жилой сектор Тулы. В поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский несколько частных жилых домов и коммерческих объектов получили различные повреждения.

В результате произошедшего, по предварительным данным, три человека погибли, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Ребенок и мужчина, по данным областного Минздрава, находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины оценивается как тяжелое.

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