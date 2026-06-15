Дуров предупредил о последствиях запрета соцсетей для подростков

Павел Дуров пояснил, что в таком случае дети все равно будут искать способы обойти блокировки с помощью VPN. Это, по словам бизнесмена, повышает риск того, что они наткнутся на гораздо более опасный запрещенный контент. В качестве примера господин Дуров привел блокировки мессенджера Telegram в России и Иране. Он отметил, что после введения ограничений несовершеннолетние продолжали пользоваться приложением при помощи VPN.