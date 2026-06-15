Смоленская область вошла в число лидеров ЦФО по эффективности надзорной деятельности

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Смоленская область заняла третье место в Центральном федеральном округе и седьмое место в России по эффективности контрольно-надзорной деятельности в рейтинге Минэкономразвития РФ по итогам 2025 года. Об этом в «Максе» сообщил глава региона Василий Анохин.
«По итогам 2025 года Смоленская область поднялась на 7-е место в России и на 3-е в Центральном федеральном округе по эффективности контрольно-надзорной деятельности, согласно ежегодному рейтингу Министерства экономического развития России. Смоленская область входит в тройку лидеров по улучшению контрольно-надзорной системы вместе с Тульской и Костромской областями», — написал он.
Как отметил Анохин, по данному показателю область поднялась на 20 позиций в рейтинге по сравнению с 2024 годом. Всего в области действуют 30 региональных, 5 федеральных и 6 муниципальных видов госконтроля. Одним из важных критериев эффективности контрольно-надзорной деятельности стала скорость рассмотрения досудебных жалоб, а также переход к риск-ориентированной модели контроля. Это привело к снижению числа проверок почти на 80% за последние 5 лет — с 7,5 тыс. до 1,5 тыс. в 2025 году.