Смоленская область вошла в число лидеров ЦФО по эффективности надзорной деятельности

Как отметил Анохин, по данному показателю область поднялась на 20 позиций в рейтинге по сравнению с 2024 годом. Всего в области действуют 30 региональных, 5 федеральных и 6 муниципальных видов госконтроля. Одним из важных критериев эффективности контрольно-надзорной деятельности стала скорость рассмотрения досудебных жалоб, а также переход к риск-ориентированной модели контроля. Это привело к снижению числа проверок почти на 80% за последние 5 лет — с 7,5 тыс. до 1,5 тыс. в 2025 году.