Врач Кондрахин: необходимость проходить 10 тысяч шагов в день — миф

Утверждение, что в день нужно проходить не менее 10 тысяч шагов надежно прижилось в нашем сознании. Но этот показатель не имеет научного обоснования и является маркетинговым мифом, такое заявление сделал врач общей практики Андрей Кондрахин. Он призвал россиян пересмотреть свой подход к ежедневным прогулкам.