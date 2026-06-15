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Врач Кондрахин: необходимость проходить 10 тысяч шагов в день — миф

Врач объяснил, что пользу от 10 тыс.шагов можно перекрыть упражнением на 40 минут.

Источник: Комсомольская правда

Утверждение, что в день нужно проходить не менее 10 тысяч шагов надежно прижилось в нашем сознании. Но этот показатель не имеет научного обоснования и является маркетинговым мифом, такое заявление сделал врач общей практики Андрей Кондрахин. Он призвал россиян пересмотреть свой подход к ежедневным прогулкам.

По словам специалиста, ключевым фактором пользы для организма является не пройденное расстояние, а интенсивность нагрузки. Вместо того чтобы гнаться за количеством шагов, следует сосредоточиться на времени и темпе ходьбы. Наиболее эффективной считается прогулка продолжительностью 40 минут, совершаемая быстрым, интенсивным шагом — со скоростью, сопоставимой с бегом.

А людям с лишним весом или проблемами опорно-двигательного аппарата и вовсе погоня за 10 тысячами шагов может навредить.

— Важно понимать, что нагрузка в 10 тысяч шагов — это не самоцель, подходит, естественно, не для всех, — говорит врач Абзацу.

Для них такие дистанции нефизиологичны, поэтому в качестве более безопасной альтернативы он рекомендовал занятия на велосипеде.