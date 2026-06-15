Тренер заявил о готовности сборной России среди игроков до 15 лет к турниру ФИФА

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сборная России среди игроков до 15 лет готова принять участие в турнире Международной федерации футбола (ФИФА) в США. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России среди игроков до 15 лет Денис Первушин.
Ранее ТАСС со ссылкой на портал The Athletic сообщал, что ФИФА планирует пригласить сборную России на детский турнир, в котором примут участие спортсмены до 15 лет. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал ТАСС, что организация надеется на то, что план по проведению турнира в США будет реализован.
«Если нас пригласят на такой турнир, мы будем очень рады. Важно быть готовым к этой ситуации психологически, поскольку был большой перерыв и мы отвыкли от таких турниров, — сказал Первушин. — Это не контрольные игры, в которых мы участвуем сейчас. Здесь есть соревновательный эффект».
«Если этот турнир все-таки состоится, то, насколько я понимаю, он пройдет в осеннее окно ФИФА в сентябре-октябре. У нас перед этим будет турнир Морозова в Санкт-Петербурге, на котором можно обкатать состав. Но здесь нужно понимать формат турнира — играть 9×9 или 7×7. Возможно, понадобятся другие футболисты — поле поменьше, не так важны очень высокие игроки. Состав в таком случае тоже будет меньше. Надо все эти моменты взвесить, но в любом случае наша команда готова. Если такое предложение поступит, мы готовы к этому турниру. С радостью поедем, выступим и покажем себя», — добавил Первушин.
В 2026 году турнир планируют провести в Майами. В 2027 году, как отмечает источник, аналогичное состязание могут организовать для женских команд. ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от турниров в 2022 году из-за обострения ситуации на Украине.