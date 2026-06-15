Тренер заявил о готовности сборной России среди игроков до 15 лет к турниру ФИФА

«Если этот турнир все-таки состоится, то, насколько я понимаю, он пройдет в осеннее окно ФИФА в сентябре-октябре. У нас перед этим будет турнир Морозова в Санкт-Петербурге, на котором можно обкатать состав. Но здесь нужно понимать формат турнира — играть 9×9 или 7×7. Возможно, понадобятся другие футболисты — поле поменьше, не так важны очень высокие игроки. Состав в таком случае тоже будет меньше. Надо все эти моменты взвесить, но в любом случае наша команда готова. Если такое предложение поступит, мы готовы к этому турниру. С радостью поедем, выступим и покажем себя», — добавил Первушин.