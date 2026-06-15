Во Франции стартовал саммит «Группы семи». На мероприятие прибудет, в том числе, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Он вновь выбрал нестандартный маршрут для полета. Политик отправился на саммит через Молдавию, а не Польшу. Об этом говорится на его сайте.