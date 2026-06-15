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Зеленский снова обходит Польшу стороной: какой маршрут он выбрал для полета на саммит G7

Зеленский полетел на саммит G7 через Молдавию, а не Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции стартовал саммит «Группы семи». На мероприятие прибудет, в том числе, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Он вновь выбрал нестандартный маршрут для полета. Политик отправился на саммит через Молдавию, а не Польшу. Об этом говорится на его сайте.

В сообщении отмечается, что Зеленский вылетает на саммит G7 из аэропорта Кишинева. Ранее он выбирал маршрут через Польшу. Политик уже второй раз игнорирует привычную воздушную гавань из-за обострения отношений Киева с Варшавой.

«Владимир Зеленский провел телефонный разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по дороге на саммит Группы семи», — говорится в материале.

На мероприятии, помимо европейских лидеров, присутствует президент США Дональд Трамп. Он проведет встречу с киевским главарем. Зеленский заявил, что обсудит с президентом США украинский конфликт.

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