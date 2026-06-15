Евросоюз запустил переговоры о вступлении Молдавии: стартовал первый этап рассмотрения страны

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в этот же день сделал аналогичное заявление в отношении Украины. На межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Киева в ЕС. Антониу Кошта назвал это событие историческим шагом к будущему Украины в сообществе.