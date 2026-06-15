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Евросоюз запустил переговоры о вступлении Молдавии: стартовал первый этап рассмотрения страны

Еврокомиссар Кос объявила о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз запустил переговоры по вступлению в сообщество Молдавии. Страна пройдет множество этапов рассмотрения. Всего таких кластеров пять. Об официальном начале переговоров уведомила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 15 июня.

Она приняла участие в первой межправительственной конференции с Молдавией в Люксембурге. Решение о старте процесса рассмотрения страны было вынесено по итогам встречи.

«Молдавия открыла первый кластер “основ” на переговорах с Евросоюзом», — сообщила Марта Кос.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в этот же день сделал аналогичное заявление в отношении Украины. На межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Киева в ЕС. Антониу Кошта назвал это событие историческим шагом к будущему Украины в сообществе.

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