Сборная Испании вничью сыграла с дебютантом ЧМ-2026 Кабо-Верде

Команда Кабо-Верде в своем первом в истории матче на чемпионатах мира по футболу сыграла вничью со сборной Испании. Игра первого тура группы H в понедельник, 15 июня, закончилась со счетом 0:0 на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Для дебютанта турнира этот результат стал историческим. Испанцы считались явными фаворитами: они действующие чемпионы Европы, победители мундиаля 2010 года и третья команда мирового рейтинга. Но африканцы выстояли, несмотря на капитанскую повязку у обладателя «Золотого мяча» Родри.
Теперь у обеих команд по одному очку, они делят первую строчку в группе. Следующими встретятся сборные Саудовской Аравии и Уругвая.
Во втором туре испанцы сыграют с саудовцами 21 июня, а Кабо-Верде на следующий день сразится с уругвайцами, после чего 27 июня соперники обменяются оппонентами.
Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд на чемпионатах мира. Согласно данным Opta, он стал первым за последние 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут игры. Подобная статистика не фиксировалась с 1966 года.