Сборная Испании вничью сыграла с дебютантом ЧМ-2026 Кабо-Верде

Испанский полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль установил антирекорд на чемпионатах мира. Согласно данным Opta, он стал первым за последние 60 лет игроком, который не смог коснуться мяча в течение первых 30 минут игры. Подобная статистика не фиксировалась с 1966 года.