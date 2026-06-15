Захарова прокомментировала победу РФ над Киевом по разбирательству в Гааге

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала победу Российской Федерации над Украиной по разбирательству в Гааге.
«Нам обещали “Гаагу” — мы её получили», — написала Захарова в Telegram.
Кроме того, Захарова сделала репост публикации со страницы МИД РФ, в которой говорится об убедительной победе Российской Федерации в деле, которое длилось десять лет. Ведомство назвало решение суда «чувствительным поражением Украины и Запада в развязанном ими юридическом конфликте против РФ».
Напомним, Международный арбитраж по правам прибрежного государства в Чёрном море, Азовском море и Керченском проливе встал на сторону Российской Федерации в споре с Украиной.
В МИД РФ подчеркнули, что усилия Киева оспорить суверенитет РФ над Крымским полуостровом и морскими пространствами, прилагающими к нему, не увенчались успехом.
Помимо этого, у Киева не получилось объявить Керченский пролив «международным» для прохода военных кораблей. Арбитраж не поддержал «абсурдное и циничное» требование Украины о демонтаже Крымского моста.