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В Самаре у вице-спикера губернской думы аннулировали удостоверение участника СВО

Действия депутата Александра Милеева рассмотрит комиссия по этике.

САМАРА, 15 июня. /ТАСС/. Удостоверение участника боевых действий вице-спикера Самарской губернской думы Александра Милеева, которое он указал в перечне документов, поданных на праймериз «Единой России», аннулировано. Об этом сообщил губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии Вячеслав Федорищев в «Максе».

«Стали известны результаты запросов в Генеральную военную прокуратуру, в военную прокуратуру Центрального военного округа по достоверности удостоверения участника боевых действий Александра Милеева. По результатам проверки документ аннулирован. Действия депутата теперь рассмотрит комиссия по этике. По итогам с однопартийцами примем решение, может ли он оставаться в составе “Единой России”, — написал он.

Ранее в реготделении партии сообщили, что Милеев представил недостоверные данные об участии в СВО на праймериз «Единой России».

Сам Милеев 2 июня в Telegram-канале писал, что им «был представлен документ Министерства обороны Российской Федерации, подтверждающий участие в специальной военной операции, выданный в установленном порядке». По его словам, в структуре министерства есть направления работы, которые носят «специализированный характер», и оценить вклад человека в достижение задач СВО «могут только те, кто обладает полной информацией и находится внутри системы».

Александр Милеев с 2021 года занимает пост вице-спикера Самарской губернской думы. По данным СМИ, Милеев зарегистрировался на праймериз как участник СВО, при этом не прекращая работу в губернской думе. 2 июня губернатор Вячеслав Федорищев написал в «Максе», что реготделение «Единой России» не может «принять решение, что данный кандидат соответствует статусу участнику СВО» и поручил провести партийную проверку по данному факту.

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